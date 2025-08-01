통화 / CHKP
CHKP: Check Point Software Technologies Ltd
197.79 USD 1.55 (0.79%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CHKP 환율이 오늘 0.79%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 196.40이고 고가는 199.62이었습니다.
Check Point Software Technologies Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CHKP News
일일 변동 비율
196.40 199.62
년간 변동
169.02 233.78
- 이전 종가
- 196.24
- 시가
- 196.66
- Bid
- 197.79
- Ask
- 198.09
- 저가
- 196.40
- 고가
- 199.62
- 볼륨
- 2.649 K
- 일일 변동
- 0.79%
- 월 변동
- 4.09%
- 6개월 변동
- -13.59%
- 년간 변동율
- 2.83%
