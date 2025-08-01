Valute / CHKP
CHKP: Check Point Software Technologies Ltd
197.79 USD 1.55 (0.79%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CHKP ha avuto una variazione del 0.79% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 196.40 e ad un massimo di 199.62.
Segui le dinamiche di Check Point Software Technologies Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
196.40 199.62
Intervallo Annuale
169.02 233.78
- Chiusura Precedente
- 196.24
- Apertura
- 196.66
- Bid
- 197.79
- Ask
- 198.09
- Minimo
- 196.40
- Massimo
- 199.62
- Volume
- 2.649 K
- Variazione giornaliera
- 0.79%
- Variazione Mensile
- 4.09%
- Variazione Semestrale
- -13.59%
- Variazione Annuale
- 2.83%
