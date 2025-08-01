QuotazioniSezioni
CHKP: Check Point Software Technologies Ltd

197.79 USD 1.55 (0.79%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CHKP ha avuto una variazione del 0.79% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 196.40 e ad un massimo di 199.62.

Segui le dinamiche di Check Point Software Technologies Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
196.40 199.62
Intervallo Annuale
169.02 233.78
Chiusura Precedente
196.24
Apertura
196.66
Bid
197.79
Ask
198.09
Minimo
196.40
Massimo
199.62
Volume
2.649 K
Variazione giornaliera
0.79%
Variazione Mensile
4.09%
Variazione Semestrale
-13.59%
Variazione Annuale
2.83%
