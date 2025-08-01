Währungen / CHKP
CHKP: Check Point Software Technologies Ltd
196.24 USD 0.30 (0.15%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CHKP hat sich für heute um -0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 195.58 bis zu einem Hoch von 199.15 gehandelt.
Verfolgen Sie die Check Point Software Technologies Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
195.58 199.15
Jahresspanne
169.02 233.78
- Vorheriger Schlusskurs
- 196.54
- Eröffnung
- 196.86
- Bid
- 196.24
- Ask
- 196.54
- Tief
- 195.58
- Hoch
- 199.15
- Volumen
- 1.402 K
- Tagesänderung
- -0.15%
- Monatsänderung
- 3.28%
- 6-Monatsänderung
- -14.27%
- Jahresänderung
- 2.03%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K