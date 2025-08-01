KurseKategorien
Währungen / CHKP
CHKP: Check Point Software Technologies Ltd

196.24 USD 0.30 (0.15%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CHKP hat sich für heute um -0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 195.58 bis zu einem Hoch von 199.15 gehandelt.

Verfolgen Sie die Check Point Software Technologies Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
195.58 199.15
Jahresspanne
169.02 233.78
Vorheriger Schlusskurs
196.54
Eröffnung
196.86
Bid
196.24
Ask
196.54
Tief
195.58
Hoch
199.15
Volumen
1.402 K
Tagesänderung
-0.15%
Monatsänderung
3.28%
6-Monatsänderung
-14.27%
Jahresänderung
2.03%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K