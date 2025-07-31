Dövizler / CFR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CFR: Cullen/Frost Bankers Inc
127.15 USD 1.63 (1.27%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CFR fiyatı bugün -1.27% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 126.77 ve Yüksek fiyatı olarak 128.69 aralığında işlem gördü.
Cullen/Frost Bankers Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CFR haberleri
- Kering’in yükselişi sadece bir yo-yo ticareti mi? Bernstein değerlendiriyor
- Is Kering’s rebound just another yo-yo trade? Bernstein weighs in
- Implied Volatility Surging for Cullen/Frost Bankers Stock Options
- Cullen/Frost Bankers (CFR) Could Be a Great Choice
- Hackers steal client data from Kering’s Gucci, Balenciaga and McQueen, BBC says
- BOK Financial Gains 16% in 3 Months: How to Play the Stock Now?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- First Horizon Stock Up Nearly 36% in a Year: How to Approach Now?
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- Cullen/Frost Stock: Back To A Reasonable Price As Costs Continue To Weigh (NYSE:CFR)
- Why Cullen/Frost Bankers (CFR) is a Great Dividend Stock Right Now
- Third Coast: Aggressive Lending May Hurt Long-Term Prospects (TCBX)
- 3 Top-Ranked Dividend Stocks: A Smarter Way to Boost Your Retirement Income
- Switzerland’s government to hold special meeting over Trump’s huge tariff on Swiss imports
- Swiss investors return from a holiday to face the Trump tariff music.
- Swiss luxury watchmakers drop after Trump tariff shock
- European shares tick higher after Friday selloff; Swiss stocks slump
- Cullen/Frost Q2 Earnings Top Estimates, Stock Slips on Cost Concerns
- Earnings call transcript: Cullen/Frost Bankers beats Q2 2025 forecasts
- Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Here's What Key Metrics Tell Us About Cullen/Frost (CFR) Q2 Earnings
- Cullen/Frost Bankers earnings beat by $0.08, revenue topped estimates
Günlük aralık
126.77 128.69
Yıllık aralık
100.31 147.64
- Önceki kapanış
- 128.78
- Açılış
- 128.69
- Satış
- 127.15
- Alış
- 127.45
- Düşük
- 126.77
- Yüksek
- 128.69
- Hacim
- 458
- Günlük değişim
- -1.27%
- Aylık değişim
- 0.01%
- 6 aylık değişim
- 2.19%
- Yıllık değişim
- 15.70%
21 Eylül, Pazar