CFR: Cullen/Frost Bankers Inc
128.78 USD 2.59 (2.05%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CFR hat sich für heute um 2.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 126.07 bis zu einem Hoch von 129.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cullen/Frost Bankers Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
126.07 129.22
Jahresspanne
100.31 147.64
- Vorheriger Schlusskurs
- 126.19
- Eröffnung
- 127.19
- Bid
- 128.78
- Ask
- 129.08
- Tief
- 126.07
- Hoch
- 129.22
- Volumen
- 612
- Tagesänderung
- 2.05%
- Monatsänderung
- 1.29%
- 6-Monatsänderung
- 3.50%
- Jahresänderung
- 17.18%
