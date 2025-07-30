통화 / CFR
CFR: Cullen/Frost Bankers Inc
127.15 USD 1.63 (1.27%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CFR 환율이 오늘 -1.27%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 126.77이고 고가는 128.69이었습니다.
Cullen/Frost Bankers Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
126.77 128.69
년간 변동
100.31 147.64
- 이전 종가
- 128.78
- 시가
- 128.69
- Bid
- 127.15
- Ask
- 127.45
- 저가
- 126.77
- 고가
- 128.69
- 볼륨
- 458
- 일일 변동
- -1.27%
- 월 변동
- 0.01%
- 6개월 변동
- 2.19%
- 년간 변동율
- 15.70%
