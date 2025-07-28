Валюты / CFR
CFR: Cullen/Frost Bankers Inc
125.59 USD 1.89 (1.48%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CFR за сегодня изменился на -1.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 124.29, а максимальная — 127.44.
Следите за динамикой Cullen/Frost Bankers Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
124.29 127.44
Годовой диапазон
100.31 147.64
- Предыдущее закрытие
- 127.48
- Open
- 127.44
- Bid
- 125.59
- Ask
- 125.89
- Low
- 124.29
- High
- 127.44
- Объем
- 462
- Дневное изменение
- -1.48%
- Месячное изменение
- -1.22%
- 6-месячное изменение
- 0.94%
- Годовое изменение
- 14.28%
