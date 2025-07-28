КотировкиРазделы
CFR: Cullen/Frost Bankers Inc

125.59 USD 1.89 (1.48%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CFR за сегодня изменился на -1.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 124.29, а максимальная — 127.44.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
124.29 127.44
Годовой диапазон
100.31 147.64
Предыдущее закрытие
127.48
Open
127.44
Bid
125.59
Ask
125.89
Low
124.29
High
127.44
Объем
462
Дневное изменение
-1.48%
Месячное изменение
-1.22%
6-месячное изменение
0.94%
Годовое изменение
14.28%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.