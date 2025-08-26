Dövizler / CCI
CCI: Crown Castle Inc
93.60 USD 0.64 (0.69%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CCI fiyatı bugün 0.69% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 92.38 ve Yüksek fiyatı olarak 94.32 aralığında işlem gördü.
Crown Castle Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
92.38 94.32
Yıllık aralık
84.20 119.56
- Önceki kapanış
- 92.96
- Açılış
- 92.89
- Satış
- 93.60
- Alış
- 93.90
- Düşük
- 92.38
- Yüksek
- 94.32
- Hacim
- 3.715 K
- Günlük değişim
- 0.69%
- Aylık değişim
- -4.78%
- 6 aylık değişim
- -10.86%
- Yıllık değişim
- -21.48%
21 Eylül, Pazar