CCI: Crown Castle Inc

93.60 USD 0.64 (0.69%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CCI fiyatı bugün 0.69% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 92.38 ve Yüksek fiyatı olarak 94.32 aralığında işlem gördü.

Crown Castle Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
92.38 94.32
Yıllık aralık
84.20 119.56
Önceki kapanış
92.96
Açılış
92.89
Satış
93.60
Alış
93.90
Düşük
92.38
Yüksek
94.32
Hacim
3.715 K
Günlük değişim
0.69%
Aylık değişim
-4.78%
6 aylık değişim
-10.86%
Yıllık değişim
-21.48%
21 Eylül, Pazar