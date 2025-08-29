Divisas / CCI
CCI: Crown Castle Inc
94.79 USD 1.23 (1.31%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CCI de hoy ha cambiado un 1.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 93.80, mientras que el máximo ha alcanzado 96.38.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Crown Castle Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
93.80 96.38
Rango anual
84.20 119.56
- Cierres anteriores
- 93.56
- Open
- 93.87
- Bid
- 94.79
- Ask
- 95.09
- Low
- 93.80
- High
- 96.38
- Volumen
- 6.987 K
- Cambio diario
- 1.31%
- Cambio mensual
- -3.57%
- Cambio a 6 meses
- -9.72%
- Cambio anual
- -20.48%
