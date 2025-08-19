货币 / CCI
CCI: Crown Castle Inc
93.56 USD 0.03 (0.03%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CCI汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点93.39和高点94.27进行交易。
关注Crown Castle Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
93.39 94.27
年范围
84.20 119.56
- 前一天收盘价
- 93.59
- 开盘价
- 93.50
- 卖价
- 93.56
- 买价
- 93.86
- 最低价
- 93.39
- 最高价
- 94.27
- 交易量
- 4.098 K
- 日变化
- -0.03%
- 月变化
- -4.82%
- 6个月变化
- -10.90%
- 年变化
- -21.51%
