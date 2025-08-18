Валюты / CCI
CCI: Crown Castle Inc
93.56 USD 0.03 (0.03%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CCI за сегодня изменился на -0.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 93.39, а максимальная — 94.27.
Следите за динамикой Crown Castle Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
93.39 94.27
Годовой диапазон
84.20 119.56
- Предыдущее закрытие
- 93.59
- Open
- 93.50
- Bid
- 93.56
- Ask
- 93.86
- Low
- 93.39
- High
- 94.27
- Объем
- 4.098 K
- Дневное изменение
- -0.03%
- Месячное изменение
- -4.82%
- 6-месячное изменение
- -10.90%
- Годовое изменение
- -21.51%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.