CCCX hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Churchill Capital Corp X hisse senedi 14.70 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 14.69 - 15.78 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 14.68 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1567 değerine ulaştı. CCCX canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Churchill Capital Corp X hisse senedi temettü ödüyor mu? Churchill Capital Corp X hisse senedi şu anda 14.70 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 40.27% ve USD değerlerini izler. CCCX hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

CCCX hisse senedi nasıl alınır? Churchill Capital Corp X hisselerini şu anki 14.70 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 14.70 ve Ask 15.00 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1567 ve günlük değişim oranı -2.65% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte CCCX fiyat hareketlerini takip edin.

CCCX hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Churchill Capital Corp X hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 10.03 - 27.50 ve mevcut fiyatı 14.70 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 14.70 veya Ask 15.00 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.68% ve 6 aylık değişim oranı 40.27% değerlerini karşılaştırır. CCCX fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Churchill Capital Corp X hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Churchill Capital Corp X hisse senedi yıllık olarak 27.50 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 10.03 - 27.50). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 14.68 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Churchill Capital Corp X performansını takip edin.

Churchill Capital Corp X hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Churchill Capital Corp X (CCCX) hisse senedi yıllık olarak en düşük 10.03 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 14.70 ve hareket ettiği yıllık aralık 10.03 - 27.50 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki CCCX fiyat hareketlerini izleyin.