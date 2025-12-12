- Genel bakış
CCCX: Churchill Capital Corp X
CCCX fiyatı bugün 0.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 14.69 ve Yüksek fiyatı olarak 15.78 aralığında işlem gördü.
Churchill Capital Corp X hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
CCCX hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Churchill Capital Corp X hisse senedi 14.70 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 14.69 - 15.78 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 14.68 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 1567 değerine ulaştı. CCCX canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Churchill Capital Corp X hisse senedi temettü ödüyor mu?
Churchill Capital Corp X hisse senedi şu anda 14.70 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 40.27% ve USD değerlerini izler. CCCX hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
CCCX hisse senedi nasıl alınır?
Churchill Capital Corp X hisselerini şu anki 14.70 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 14.70 ve Ask 15.00 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 1567 ve günlük değişim oranı -2.65% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte CCCX fiyat hareketlerini takip edin.
CCCX hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Churchill Capital Corp X hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 10.03 - 27.50 ve mevcut fiyatı 14.70 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 14.70 veya Ask 15.00 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.68% ve 6 aylık değişim oranı 40.27% değerlerini karşılaştırır. CCCX fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Churchill Capital Corp X hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Churchill Capital Corp X hisse senedi yıllık olarak 27.50 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 10.03 - 27.50). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 14.68 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Churchill Capital Corp X performansını takip edin.
Churchill Capital Corp X hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Churchill Capital Corp X (CCCX) hisse senedi yıllık olarak en düşük 10.03 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 14.70 ve hareket ettiği yıllık aralık 10.03 - 27.50 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki CCCX fiyat hareketlerini izleyin.
CCCX hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Churchill Capital Corp X geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 14.68 ve yıllık değişim oranı 40.27% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 14.68
- Açılış
- 15.10
- Satış
- 14.70
- Alış
- 15.00
- Düşük
- 14.69
- Yüksek
- 15.78
- Hacim
- 1.567 K
- Günlük değişim
- 0.14%
- Aylık değişim
- -0.68%
- 6 aylık değişim
- 40.27%
- Yıllık değişim
- 40.27%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
