CCCX: Churchill Capital Corp X
A taxa do CCCX para hoje mudou para 2.59%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.65 e o mais alto foi 15.78.
Veja a dinâmica do par de moedas Churchill Capital Corp X. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de CCCX hoje?
Hoje Churchill Capital Corp X (CCCX) está avaliado em 15.06. O instrumento é negociado dentro de 14.65 - 15.78, o fechamento de ontem foi 14.68, e o volume de negociação atingiu 1976. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de CCCX em tempo real.
As ações de Churchill Capital Corp X pagam dividendos?
Atualmente Churchill Capital Corp X está avaliado em 15.06. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 43.70% e USD. Monitore os movimentos de CCCX no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de CCCX?
Você pode comprar ações de Churchill Capital Corp X (CCCX) pelo preço atual 15.06. Ordens geralmente são executadas perto de 15.06 ou 15.36, enquanto 1976 e -0.26% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de CCCX no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de CCCX?
Investir em Churchill Capital Corp X envolve considerar a faixa anual 10.03 - 27.50 e o preço atual 15.06. Muitos comparam 1.76% e 43.70% antes de enviar ordens em 15.06 ou 15.36. Estude as mudanças diárias de preço de CCCX no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Churchill Capital Corp X?
O maior preço de Churchill Capital Corp X (CCCX) no último ano foi 27.50. As ações oscilaram bastante dentro de 10.03 - 27.50, e a comparação com 14.68 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Churchill Capital Corp X no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Churchill Capital Corp X?
O menor preço de Churchill Capital Corp X (CCCX) no ano foi 10.03. A comparação com o preço atual 15.06 e 10.03 - 27.50 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de CCCX em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de CCCX?
No passado Churchill Capital Corp X passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 14.68 e 43.70% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 14.68
- Open
- 15.10
- Bid
- 15.06
- Ask
- 15.36
- Low
- 14.65
- High
- 15.78
- Volume
- 1.976 K
- Mudança diária
- 2.59%
- Mudança mensal
- 1.76%
- Mudança de 6 meses
- 43.70%
- Mudança anual
- 43.70%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.