CCCX: Churchill Capital Corp X
今日CCCX汇率已更改1.57%。当日，交易品种以低点14.65和高点15.78进行交易。
关注Churchill Capital Corp X动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
CCCX股票今天的价格是多少？
Churchill Capital Corp X股票今天的定价为14.91。它在14.65 - 15.78范围内交易，昨天的收盘价为14.68，交易量达到4053。CCCX的实时价格图表显示了这些更新。
Churchill Capital Corp X股票是否支付股息？
Churchill Capital Corp X目前的价值为14.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注42.27%和USD。实时查看图表以跟踪CCCX走势。
如何购买CCCX股票？
您可以以14.91的当前价格购买Churchill Capital Corp X股票。订单通常设置在14.91或15.21附近，而4053和-1.26%显示市场活动。立即关注CCCX的实时图表更新。
如何投资CCCX股票？
投资Churchill Capital Corp X需要考虑年度范围10.03 - 27.50和当前价格14.91。许多人在以14.91或15.21下订单之前，会比较0.74%和。实时查看CCCX价格图表，了解每日变化。
Churchill Capital Corp X股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Churchill Capital Corp X的最高价格是27.50。在10.03 - 27.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Churchill Capital Corp X的绩效。
Churchill Capital Corp X股票的最低价格是多少？
Churchill Capital Corp X（CCCX）的最低价格为10.03。将其与当前的14.91和10.03 - 27.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CCCX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
CCCX股票是什么时候拆分的？
Churchill Capital Corp X历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.68和42.27%中可见。
- 前一天收盘价
- 14.68
- 开盘价
- 15.10
- 卖价
- 14.91
- 买价
- 15.21
- 最低价
- 14.65
- 最高价
- 15.78
- 交易量
- 4.053 K
- 日变化
- 1.57%
- 月变化
- 0.74%
- 6个月变化
- 42.27%
- 年变化
- 42.27%