CCCX: Churchill Capital Corp X

14.91 USD 0.23 (1.57%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CCCX汇率已更改1.57%。当日，交易品种以低点14.65和高点15.78进行交易。

关注Churchill Capital Corp X动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

CCCX股票今天的价格是多少？

Churchill Capital Corp X股票今天的定价为14.91。它在14.65 - 15.78范围内交易，昨天的收盘价为14.68，交易量达到4053。CCCX的实时价格图表显示了这些更新。

Churchill Capital Corp X股票是否支付股息？

Churchill Capital Corp X目前的价值为14.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注42.27%和USD。实时查看图表以跟踪CCCX走势。

如何购买CCCX股票？

您可以以14.91的当前价格购买Churchill Capital Corp X股票。订单通常设置在14.91或15.21附近，而4053和-1.26%显示市场活动。立即关注CCCX的实时图表更新。

如何投资CCCX股票？

投资Churchill Capital Corp X需要考虑年度范围10.03 - 27.50和当前价格14.91。许多人在以14.91或15.21下订单之前，会比较0.74%和。实时查看CCCX价格图表，了解每日变化。

Churchill Capital Corp X股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Churchill Capital Corp X的最高价格是27.50。在10.03 - 27.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Churchill Capital Corp X的绩效。

Churchill Capital Corp X股票的最低价格是多少？

Churchill Capital Corp X（CCCX）的最低价格为10.03。将其与当前的14.91和10.03 - 27.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CCCX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CCCX股票是什么时候拆分的？

Churchill Capital Corp X历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.68和42.27%中可见。

日范围
14.65 15.78
年范围
10.03 27.50
前一天收盘价
14.68
开盘价
15.10
卖价
14.91
买价
15.21
最低价
14.65
最高价
15.78
交易量
4.053 K
日变化
1.57%
月变化
0.74%
6个月变化
42.27%
年变化
42.27%
13 十二月, 星期六