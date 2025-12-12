QuotazioniSezioni
CCCX: Churchill Capital Corp X

15.06 USD 0.38 (2.59%)
Settore: Altri Simboli Base: Dollaro Valuta di profitto: Dollaro

Il tasso di cambio CCCX ha avuto una variazione del 2.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.65 e ad un massimo di 15.78.

Segui le dinamiche di Churchill Capital Corp X. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni CCCX oggi?

Oggi le azioni Churchill Capital Corp X sono prezzate a 15.06. Viene scambiato all'interno di 14.65 - 15.78, la chiusura di ieri è stata 14.68 e il volume degli scambi ha raggiunto 1976. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CCCX mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Churchill Capital Corp X pagano dividendi?

Churchill Capital Corp X è attualmente valutato a 15.06. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 43.70% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CCCX.

Come acquistare azioni CCCX?

Puoi acquistare azioni Churchill Capital Corp X al prezzo attuale di 15.06. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 15.06 o 15.36, mentre 1976 e -0.26% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CCCX sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni CCCX?

Investire in Churchill Capital Corp X implica considerare l'intervallo annuale 10.03 - 27.50 e il prezzo attuale 15.06. Molti confrontano 1.76% e 43.70% prima di effettuare ordini su 15.06 o 15.36. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CCCX con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Churchill Capital Corp X?

Il prezzo massimo di Churchill Capital Corp X nell'ultimo anno è stato 27.50. All'interno di 10.03 - 27.50, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 14.68 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Churchill Capital Corp X utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Churchill Capital Corp X?

Il prezzo più basso di Churchill Capital Corp X (CCCX) nel corso dell'anno è stato 10.03. Confrontandolo con gli attuali 15.06 e 10.03 - 27.50 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CCCX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CCCX?

Churchill Capital Corp X ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 14.68 e 43.70%.

Intervallo Giornaliero
14.65 15.78
Intervallo Annuale
10.03 27.50
Chiusura Precedente
14.68
Apertura
15.10
Bid
15.06
Ask
15.36
Minimo
14.65
Massimo
15.78
Volume
1.976 K
Variazione giornaliera
2.59%
Variazione Mensile
1.76%
Variazione Semestrale
43.70%
Variazione Annuale
43.70%
12 dicembre, venerdì
18:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
Fcst
Prev
413
18:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
Fcst
Prev
549
20:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev