CCCX: Churchill Capital Corp X
Il tasso di cambio CCCX ha avuto una variazione del 2.59% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.65 e ad un massimo di 15.78.
Segui le dinamiche di Churchill Capital Corp X. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni CCCX oggi?
Oggi le azioni Churchill Capital Corp X sono prezzate a 15.06. Viene scambiato all'interno di 14.65 - 15.78, la chiusura di ieri è stata 14.68 e il volume degli scambi ha raggiunto 1976. Il grafico dei prezzi in tempo reale di CCCX mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Churchill Capital Corp X pagano dividendi?
Churchill Capital Corp X è attualmente valutato a 15.06. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 43.70% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di CCCX.
Come acquistare azioni CCCX?
Puoi acquistare azioni Churchill Capital Corp X al prezzo attuale di 15.06. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 15.06 o 15.36, mentre 1976 e -0.26% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di CCCX sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni CCCX?
Investire in Churchill Capital Corp X implica considerare l'intervallo annuale 10.03 - 27.50 e il prezzo attuale 15.06. Molti confrontano 1.76% e 43.70% prima di effettuare ordini su 15.06 o 15.36. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di CCCX con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Churchill Capital Corp X?
Il prezzo massimo di Churchill Capital Corp X nell'ultimo anno è stato 27.50. All'interno di 10.03 - 27.50, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 14.68 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Churchill Capital Corp X utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Churchill Capital Corp X?
Il prezzo più basso di Churchill Capital Corp X (CCCX) nel corso dell'anno è stato 10.03. Confrontandolo con gli attuali 15.06 e 10.03 - 27.50 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda CCCX muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di CCCX?
Churchill Capital Corp X ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 14.68 e 43.70%.
- Chiusura Precedente
- 14.68
- Apertura
- 15.10
- Bid
- 15.06
- Ask
- 15.36
- Minimo
- 14.65
- Massimo
- 15.78
- Volume
- 1.976 K
- Variazione giornaliera
- 2.59%
- Variazione Mensile
- 1.76%
- Variazione Semestrale
- 43.70%
- Variazione Annuale
- 43.70%
