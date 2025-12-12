КотировкиРазделы
CCCX: Churchill Capital Corp X

15.06 USD 0.38 (2.59%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс CCCX за сегодня изменился на 2.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.65, а максимальная — 15.78.

Следите за динамикой Churchill Capital Corp X. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций CCCX сегодня?

Churchill Capital Corp X (CCCX) сегодня оценивается на уровне 15.06. Инструмент торгуется в пределах 14.65 - 15.78, вчерашнее закрытие составило 14.68, а торговый объем достиг 1976. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CCCX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Churchill Capital Corp X?

Churchill Capital Corp X в настоящее время оценивается в 15.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 43.70% и USD. Отслеживайте движения CCCX на графике в реальном времени.

Как купить акции CCCX?

Вы можете купить акции Churchill Capital Corp X (CCCX) по текущей цене 15.06. Ордера обычно размещаются около 15.06 или 15.36, тогда как 1976 и -0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CCCX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции CCCX?

Инвестирование в Churchill Capital Corp X предполагает учет годового диапазона 10.03 - 27.50 и текущей цены 15.06. Многие сравнивают 1.76% и 43.70% перед размещением ордеров на 15.06 или 15.36. Изучайте ежедневные изменения цены CCCX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Churchill Capital Corp X?

Самая высокая цена Churchill Capital Corp X (CCCX) за последний год составила 27.50. Акции заметно колебались в пределах 10.03 - 27.50, сравнение с 14.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Churchill Capital Corp X на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Churchill Capital Corp X?

Самая низкая цена Churchill Capital Corp X (CCCX) за год составила 10.03. Сравнение с текущими 15.06 и 10.03 - 27.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CCCX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций CCCX?

В прошлом Churchill Capital Corp X проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.68 и 43.70% после корпоративных действий.

12 декабря, пятница
18:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
414
Прог.
Пред.
413
18:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
548
Прог.
Пред.
549
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.