CCCX: Churchill Capital Corp X
Курс CCCX за сегодня изменился на 2.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.65, а максимальная — 15.78.
Следите за динамикой Churchill Capital Corp X. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций CCCX сегодня?
Churchill Capital Corp X (CCCX) сегодня оценивается на уровне 15.06. Инструмент торгуется в пределах 14.65 - 15.78, вчерашнее закрытие составило 14.68, а торговый объем достиг 1976. Всю динамику можно отследить на ценовом графике CCCX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Churchill Capital Corp X?
Churchill Capital Corp X в настоящее время оценивается в 15.06. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 43.70% и USD. Отслеживайте движения CCCX на графике в реальном времени.
Как купить акции CCCX?
Вы можете купить акции Churchill Capital Corp X (CCCX) по текущей цене 15.06. Ордера обычно размещаются около 15.06 или 15.36, тогда как 1976 и -0.26% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения CCCX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции CCCX?
Инвестирование в Churchill Capital Corp X предполагает учет годового диапазона 10.03 - 27.50 и текущей цены 15.06. Многие сравнивают 1.76% и 43.70% перед размещением ордеров на 15.06 или 15.36. Изучайте ежедневные изменения цены CCCX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Churchill Capital Corp X?
Самая высокая цена Churchill Capital Corp X (CCCX) за последний год составила 27.50. Акции заметно колебались в пределах 10.03 - 27.50, сравнение с 14.68 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Churchill Capital Corp X на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Churchill Capital Corp X?
Самая низкая цена Churchill Capital Corp X (CCCX) за год составила 10.03. Сравнение с текущими 15.06 и 10.03 - 27.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения CCCX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций CCCX?
В прошлом Churchill Capital Corp X проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.68 и 43.70% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 14.68
- Open
- 15.10
- Bid
- 15.06
- Ask
- 15.36
- Low
- 14.65
- High
- 15.78
- Объем
- 1.976 K
- Дневное изменение
- 2.59%
- Месячное изменение
- 1.76%
- 6-месячное изменение
- 43.70%
- Годовое изменение
- 43.70%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.