CCCX: チャーチル・キャピタルX

15.45 USD 0.77 (5.25%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

CCCXの今日の為替レートは、5.25%変化しました。日中、通貨は1あたり14.65の安値と15.78の高値で取引されました。

チャーチル・キャピタルXダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

CCCX株の現在の価格は？

チャーチル・キャピタルXの株価は本日15.45です。14.65 - 15.78内で取引され、前日の終値は14.68、取引量は3074に達しました。CCCXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

チャーチル・キャピタルXの株は配当を出しますか？

チャーチル・キャピタルXの現在の価格は15.45です。配当方針は会社によりますが、投資家は47.42%やUSDにも注目します。CCCXの動きはライブチャートで確認できます。

CCCX株を買う方法は？

チャーチル・キャピタルXの株は現在15.45で購入可能です。注文は通常15.45または15.75付近で行われ、3074や2.32%が市場の動きを示します。CCCXの最新情報はライブチャートで確認できます。

CCCX株に投資する方法は？

チャーチル・キャピタルXへの投資では、年間の値幅10.03 - 27.50と現在の15.45を考慮します。注文は多くの場合15.45や15.75で行われる前に、4.39%や47.42%と比較されます。CCCXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

チャーチル・キャピタルXの株の最高値は？

チャーチル・キャピタルXの過去1年の最高値は27.50でした。10.03 - 27.50内で株価は大きく変動し、14.68と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。チャーチル・キャピタルXのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

チャーチル・キャピタルXの株の最低値は？

チャーチル・キャピタルX(CCCX)の年間最安値は10.03でした。現在の15.45や10.03 - 27.50と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CCCXの動きはライブチャートで確認できます。

CCCXの株式分割はいつ行われましたか？

チャーチル・キャピタルXは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、14.68、47.42%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
14.65 15.78
1年のレンジ
10.03 27.50
以前の終値
14.68
始値
15.10
買値
15.45
買値
15.75
安値
14.65
高値
15.78
出来高
3.074 K
1日の変化
5.25%
1ヶ月の変化
4.39%
6ヶ月の変化
47.42%
1年の変化
47.42%
