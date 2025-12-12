- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CCCX: チャーチル・キャピタルX
CCCXの今日の為替レートは、5.25%変化しました。日中、通貨は1あたり14.65の安値と15.78の高値で取引されました。
チャーチル・キャピタルXダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
CCCX株の現在の価格は？
チャーチル・キャピタルXの株価は本日15.45です。14.65 - 15.78内で取引され、前日の終値は14.68、取引量は3074に達しました。CCCXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
チャーチル・キャピタルXの株は配当を出しますか？
チャーチル・キャピタルXの現在の価格は15.45です。配当方針は会社によりますが、投資家は47.42%やUSDにも注目します。CCCXの動きはライブチャートで確認できます。
CCCX株を買う方法は？
チャーチル・キャピタルXの株は現在15.45で購入可能です。注文は通常15.45または15.75付近で行われ、3074や2.32%が市場の動きを示します。CCCXの最新情報はライブチャートで確認できます。
CCCX株に投資する方法は？
チャーチル・キャピタルXへの投資では、年間の値幅10.03 - 27.50と現在の15.45を考慮します。注文は多くの場合15.45や15.75で行われる前に、4.39%や47.42%と比較されます。CCCXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
チャーチル・キャピタルXの株の最高値は？
チャーチル・キャピタルXの過去1年の最高値は27.50でした。10.03 - 27.50内で株価は大きく変動し、14.68と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。チャーチル・キャピタルXのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
チャーチル・キャピタルXの株の最低値は？
チャーチル・キャピタルX(CCCX)の年間最安値は10.03でした。現在の15.45や10.03 - 27.50と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。CCCXの動きはライブチャートで確認できます。
CCCXの株式分割はいつ行われましたか？
チャーチル・キャピタルXは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、14.68、47.42%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 14.68
- 始値
- 15.10
- 買値
- 15.45
- 買値
- 15.75
- 安値
- 14.65
- 高値
- 15.78
- 出来高
- 3.074 K
- 1日の変化
- 5.25%
- 1ヶ月の変化
- 4.39%
- 6ヶ月の変化
- 47.42%
- 1年の変化
- 47.42%
- 実際
- 414
- 期待
- 前
- 413
- 実際
- 548
- 期待
- 前
- 549
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前