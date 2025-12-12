- Aperçu
CCCX: Churchill Capital Corp X
Le taux de change de CCCX a changé de 5.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.65 et à un maximum de 15.78.
Suivez la dynamique Churchill Capital Corp X. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action CCCX aujourd'hui ?
L'action Churchill Capital Corp X est cotée à 15.45 aujourd'hui. Elle se négocie dans 14.65 - 15.78, a clôturé hier à 14.68 et son volume d'échange a atteint 3074. Le graphique en temps réel du cours de CCCX présente ces mises à jour.
L'action Churchill Capital Corp X verse-t-elle des dividendes ?
Churchill Capital Corp X est actuellement valorisé à 15.45. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 47.42% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de CCCX.
Comment acheter des actions CCCX ?
Vous pouvez acheter des actions Churchill Capital Corp X au cours actuel de 15.45. Les ordres sont généralement placés à proximité de 15.45 ou de 15.75, le 3074 et le 2.32% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de CCCX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action CCCX ?
Investir dans Churchill Capital Corp X implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.03 - 27.50 et le prix actuel 15.45. Beaucoup comparent 4.39% et 47.42% avant de passer des ordres à 15.45 ou 15.75. Consultez le graphique du cours de CCCX en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Churchill Capital Corp X ?
Le cours le plus élevé de Churchill Capital Corp X l'année dernière était 27.50. Au cours de 10.03 - 27.50, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 14.68 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Churchill Capital Corp X sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Churchill Capital Corp X ?
Le cours le plus bas de Churchill Capital Corp X (CCCX) sur l'année a été 10.03. Sa comparaison avec 15.45 et 10.03 - 27.50 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de CCCX sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action CCCX a-t-elle été divisée ?
Churchill Capital Corp X a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 14.68 et 47.42% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 14.68
- Ouverture
- 15.10
- Bid
- 15.45
- Ask
- 15.75
- Plus Bas
- 14.65
- Plus Haut
- 15.78
- Volume
- 3.074 K
- Changement quotidien
- 5.25%
- Changement Mensuel
- 4.39%
- Changement à 6 Mois
- 47.42%
- Changement Annuel
- 47.42%
