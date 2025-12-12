KurseKategorien
CCCX: Churchill Capital Corp X

15.06 USD 0.38 (2.59%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US-Dollar Gewinnwährung: US-Dollar

Der Wechselkurs von CCCX hat sich für heute um 2.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.65 bis zu einem Hoch von 15.78 gehandelt.

Verfolgen Sie die Churchill Capital Corp X-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von CCCX heute?

Die Aktie von Churchill Capital Corp X (CCCX) notiert heute bei 15.06. Sie wird innerhalb einer Spanne von 14.65 - 15.78 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 14.68 und das Handelsvolumen erreichte 1976. Das Live-Chart von CCCX zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie CCCX Dividenden?

Churchill Capital Corp X wird derzeit mit 15.06 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 43.70% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von CCCX zu verfolgen.

Wie kaufe ich CCCX-Aktien?

Sie können Aktien von Churchill Capital Corp X (CCCX) zum aktuellen Kurs von 15.06 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 15.06 oder 15.36 platziert, während 1976 und -0.26% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von CCCX auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in CCCX-Aktien?

Bei einer Investition in Churchill Capital Corp X müssen die jährliche Spanne 10.03 - 27.50 und der aktuelle Kurs 15.06 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.76% und 43.70%, bevor sie Orders zu 15.06 oder 15.36 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von CCCX.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Churchill Capital Corp X?

Der höchste Kurs von Churchill Capital Corp X (CCCX) im vergangenen Jahr lag bei 27.50. Innerhalb von 10.03 - 27.50 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 14.68 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Churchill Capital Corp X mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Churchill Capital Corp X?

Der niedrigste Kurs von Churchill Capital Corp X (CCCX) im Laufe des Jahres betrug 10.03. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 15.06 und der Spanne 10.03 - 27.50 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von CCCX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von CCCX statt?

Churchill Capital Corp X hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 14.68 und 43.70% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
14.65 15.78
Jahresspanne
10.03 27.50
Vorheriger Schlusskurs
14.68
Eröffnung
15.10
Bid
15.06
Ask
15.36
Tief
14.65
Hoch
15.78
Volumen
1.976 K
Tagesänderung
2.59%
Monatsänderung
1.76%
6-Monatsänderung
43.70%
Jahresänderung
43.70%
