CCCX: Churchill Capital Corp X
El tipo de cambio de CCCX de hoy ha cambiado un 1.57%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 14.65, mientras que el máximo ha alcanzado 15.78.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Churchill Capital Corp X. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CCCX hoy?
Churchill Capital Corp X (CCCX) se evalúa hoy en 14.91. El instrumento se negocia dentro de 14.65 - 15.78; el cierre de ayer ha sido 14.68 y el volumen comercial ha alcanzado 4053. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CCCX en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Churchill Capital Corp X?
Churchill Capital Corp X se evalúa actualmente en 14.91. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 42.27% y USD. Monitoree los movimientos de CCCX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CCCX?
Puede comprar acciones de Churchill Capital Corp X (CCCX) al precio actual de 14.91. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 14.91 o 15.21, mientras que 4053 y -1.26% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CCCX en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CCCX?
Invertir en Churchill Capital Corp X implica tener en cuenta el rango anual 10.03 - 27.50 y el precio actual 14.91. Muchos comparan 0.74% y 42.27% antes de colocar órdenes en 14.91 o 15.21. Estudie los cambios diarios de precios de CCCX en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Churchill Capital Corp X?
El precio más alto de Churchill Capital Corp X (CCCX) en el último año ha sido 27.50. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 10.03 - 27.50, una comparación con 14.68 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Churchill Capital Corp X en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Churchill Capital Corp X?
El precio más bajo de Churchill Capital Corp X (CCCX) para el año ha sido 10.03. La comparación con los actuales 14.91 y 10.03 - 27.50 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CCCX en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CCCX?
En el pasado, Churchill Capital Corp X ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 14.68 y 42.27% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 14.68
- Open
- 15.10
- Bid
- 14.91
- Ask
- 15.21
- Low
- 14.65
- High
- 15.78
- Volumen
- 4.053 K
- Cambio diario
- 1.57%
- Cambio mensual
- 0.74%
- Cambio a 6 meses
- 42.27%
- Cambio anual
- 42.27%