Dövizler / CATX
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CATX: Perspective Therapeutics Inc
3.20 USD 0.09 (2.74%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CATX fiyatı bugün -2.74% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.11 ve Yüksek fiyatı olarak 3.39 aralığında işlem gördü.
Perspective Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CATX haberleri
- 3 Best Stocks to Buy Now, 9/11/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- Perspective Therapeutics stock holds Buy rating at UBS ahead of ESMO data
- Oppenheimer lowers Perspective Therapeutics stock price target to $14
- Perspective Therapeutics earnings matched, revenue topped estimates
- Durect (DRRX) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- electroCore, Inc. (ECOR) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Amneal Pharmaceuticals (AMRX) Q2 Earnings Top Estimates
- Perspective Therapeutics: Giving Us Some Valuable Perspective On Alpha Emitter Therapy
- Perspective Therapeutics to present updated data on cancer therapy at ESMO
- Perspective Therapeutics Presents at the Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (SNMMI) 2025 Annual Meeting
- RBC Capital raises Perspective Therapeutics stock price target to $16
- Perspective Therapeutics Announces Voting Results
- Is Now The Time To Invest In Perspective Therapeutics? (NYSE:CATX)
Günlük aralık
3.11 3.39
Yıllık aralık
1.60 13.55
- Önceki kapanış
- 3.29
- Açılış
- 3.30
- Satış
- 3.20
- Alış
- 3.50
- Düşük
- 3.11
- Yüksek
- 3.39
- Hacim
- 1.524 K
- Günlük değişim
- -2.74%
- Aylık değişim
- -5.33%
- 6 aylık değişim
- 50.23%
- Yıllık değişim
- -76.12%
21 Eylül, Pazar