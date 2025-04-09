Валюты / CATX
CATX: Perspective Therapeutics Inc
3.27 USD 0.29 (8.15%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CATX за сегодня изменился на -8.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.25, а максимальная — 3.69.
Следите за динамикой Perspective Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CATX
Дневной диапазон
3.25 3.69
Годовой диапазон
1.60 13.55
- Предыдущее закрытие
- 3.56
- Open
- 3.59
- Bid
- 3.27
- Ask
- 3.57
- Low
- 3.25
- High
- 3.69
- Объем
- 1.496 K
- Дневное изменение
- -8.15%
- Месячное изменение
- -3.25%
- 6-месячное изменение
- 53.52%
- Годовое изменение
- -75.60%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.