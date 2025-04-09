货币 / CATX
CATX: Perspective Therapeutics Inc
3.04 USD 0.23 (7.03%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CATX汇率已更改-7.03%。当日，交易品种以低点3.04和高点3.37进行交易。
关注Perspective Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CATX新闻
日范围
3.04 3.37
年范围
1.60 13.55
- 前一天收盘价
- 3.27
- 开盘价
- 3.37
- 卖价
- 3.04
- 买价
- 3.34
- 最低价
- 3.04
- 最高价
- 3.37
- 交易量
- 956
- 日变化
- -7.03%
- 月变化
- -10.06%
- 6个月变化
- 42.72%
- 年变化
- -77.31%
