CATX: Perspective Therapeutics Inc
3.29 USD 0.25 (8.22%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CATXの今日の為替レートは、8.22%変化しました。日中、通貨は1あたり3.10の安値と3.37の高値で取引されました。
Perspective Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
3.10 3.37
1年のレンジ
1.60 13.55
- 以前の終値
- 3.04
- 始値
- 3.26
- 買値
- 3.29
- 買値
- 3.59
- 安値
- 3.10
- 高値
- 3.37
- 出来高
- 2.432 K
- 1日の変化
- 8.22%
- 1ヶ月の変化
- -2.66%
- 6ヶ月の変化
- 54.46%
- 1年の変化
- -75.45%
