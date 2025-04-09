Währungen / CATX
CATX: Perspective Therapeutics Inc
3.34 USD 0.05 (1.52%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CATX hat sich für heute um 1.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.27 bis zu einem Hoch von 3.39 gehandelt.
Verfolgen Sie die Perspective Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CATX News
Tagesspanne
3.27 3.39
Jahresspanne
1.60 13.55
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.29
- Eröffnung
- 3.30
- Bid
- 3.34
- Ask
- 3.64
- Tief
- 3.27
- Hoch
- 3.39
- Volumen
- 128
- Tagesänderung
- 1.52%
- Monatsänderung
- -1.18%
- 6-Monatsänderung
- 56.81%
- Jahresänderung
- -75.07%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K