Dövizler / CAPL
CAPL: CrossAmerica Partners LP Common Units representing limited part
20.97 USD 0.48 (2.24%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CAPL fiyatı bugün -2.24% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 20.90 ve Yüksek fiyatı olarak 21.46 aralığında işlem gördü.
CrossAmerica Partners LP Common Units representing limited part hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
20.90 21.46
Yıllık aralık
19.50 25.72
- Önceki kapanış
- 21.45
- Açılış
- 21.13
- Satış
- 20.97
- Alış
- 21.27
- Düşük
- 20.90
- Yüksek
- 21.46
- Hacim
- 32
- Günlük değişim
- -2.24%
- Aylık değişim
- 1.40%
- 6 aylık değişim
- -15.27%
- Yıllık değişim
- 1.21%
21 Eylül, Pazar