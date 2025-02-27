Valute / CAPL
CAPL: CrossAmerica Partners LP Common Units representing limited part
20.97 USD 0.48 (2.24%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CAPL ha avuto una variazione del -2.24% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.90 e ad un massimo di 21.46.
Segui le dinamiche di CrossAmerica Partners LP Common Units representing limited part. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CAPL News
Intervallo Giornaliero
20.90 21.46
Intervallo Annuale
19.50 25.72
- Chiusura Precedente
- 21.45
- Apertura
- 21.13
- Bid
- 20.97
- Ask
- 21.27
- Minimo
- 20.90
- Massimo
- 21.46
- Volume
- 32
- Variazione giornaliera
- -2.24%
- Variazione Mensile
- 1.40%
- Variazione Semestrale
- -15.27%
- Variazione Annuale
- 1.21%
20 settembre, sabato