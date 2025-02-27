通貨 / CAPL
CAPL: CrossAmerica Partners LP Common Units representing limited part
21.45 USD 0.26 (1.23%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CAPLの今日の為替レートは、1.23%変化しました。日中、通貨は1あたり21.11の安値と21.45の高値で取引されました。
CrossAmerica Partners LP Common Units representing limited partダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CAPL News
- CrossAmerica Partners: 10% Yield On Fuel Distribution And C-Stores (NYSE:CAPL)
- I Own The Gas Pump With Up To 10% Yields
- Targa Resources Stock: Is It a Smart Hold in Today's Market?
- CrossAmerica Partners Q2 2025 slides: Net income doubles despite operational headwinds
- Crossamerica Partners LP earnings beat by $0.44, revenue topped estimates
- TPYP: Comparatively Low Yield, Low Oil Prices Could Weigh On Performance (NYSE:TPYP)
- Own The Gas Pump, And Collect 8% Yields
- CrossAmerica Partners LP (CAPL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
21.11 21.45
1年のレンジ
19.50 25.72
- 以前の終値
- 21.19
- 始値
- 21.44
- 買値
- 21.45
- 買値
- 21.75
- 安値
- 21.11
- 高値
- 21.45
- 出来高
- 70
- 1日の変化
- 1.23%
- 1ヶ月の変化
- 3.72%
- 6ヶ月の変化
- -13.33%
- 1年の変化
- 3.52%
