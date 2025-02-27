Currencies / CAPL
CAPL: CrossAmerica Partners LP Common Units representing limited part
21.24 USD 0.19 (0.90%)
Sector: Energy Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
CAPL exchange rate has changed by 0.90% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 20.81 and at a high of 21.34.
Follow CrossAmerica Partners LP Common Units representing limited part dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
CAPL News
Daily Range
20.81 21.34
Year Range
19.50 25.72
- Previous Close
- 21.05
- Open
- 21.08
- Bid
- 21.24
- Ask
- 21.54
- Low
- 20.81
- High
- 21.34
- Volume
- 42
- Daily Change
- 0.90%
- Month Change
- 2.71%
- 6 Months Change
- -14.18%
- Year Change
- 2.51%
