CAPL: CrossAmerica Partners LP Common Units representing limited part
20.97 USD 0.48 (2.24%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CAPL 환율이 오늘 -2.24%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 20.90이고 고가는 21.46이었습니다.
CrossAmerica Partners LP Common Units representing limited part 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
20.90 21.46
년간 변동
19.50 25.72
- 이전 종가
- 21.45
- 시가
- 21.13
- Bid
- 20.97
- Ask
- 21.27
- 저가
- 20.90
- 고가
- 21.46
- 볼륨
- 32
- 일일 변동
- -2.24%
- 월 변동
- 1.40%
- 6개월 변동
- -15.27%
- 년간 변동율
- 1.21%
20 9월, 토요일