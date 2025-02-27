시세섹션
통화 / CAPL
주식로 돌아가기

CAPL: CrossAmerica Partners LP Common Units representing limited part

20.97 USD 0.48 (2.24%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

CAPL 환율이 오늘 -2.24%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 20.90이고 고가는 21.46이었습니다.

CrossAmerica Partners LP Common Units representing limited part 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CAPL News

일일 변동 비율
20.90 21.46
년간 변동
19.50 25.72
이전 종가
21.45
시가
21.13
Bid
20.97
Ask
21.27
저가
20.90
고가
21.46
볼륨
32
일일 변동
-2.24%
월 변동
1.40%
6개월 변동
-15.27%
년간 변동율
1.21%
20 9월, 토요일