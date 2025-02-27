Moedas / CAPL
CAPL: CrossAmerica Partners LP Common Units representing limited part
21.14 USD 0.05 (0.24%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CAPL para hoje mudou para -0.24%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.14 e o mais alto foi 21.34.
Veja a dinâmica do par de moedas CrossAmerica Partners LP Common Units representing limited part. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
21.14 21.34
Faixa anual
19.50 25.72
- Fechamento anterior
- 21.19
- Open
- 21.17
- Bid
- 21.14
- Ask
- 21.44
- Low
- 21.14
- High
- 21.34
- Volume
- 29
- Mudança diária
- -0.24%
- Mudança mensal
- 2.22%
- Mudança de 6 meses
- -14.59%
- Mudança anual
- 2.03%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh