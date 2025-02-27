Währungen / CAPL
CAPL: CrossAmerica Partners LP Common Units representing limited part
21.45 USD 0.26 (1.23%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CAPL hat sich für heute um 1.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.11 bis zu einem Hoch von 21.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die CrossAmerica Partners LP Common Units representing limited part-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CAPL News
- CrossAmerica Partners: 10% Yield On Fuel Distribution And C-Stores (NYSE:CAPL)
- I Own The Gas Pump With Up To 10% Yields
- Targa Resources Stock: Is It a Smart Hold in Today's Market?
- CrossAmerica Partners Q2 2025 slides: Net income doubles despite operational headwinds
- Crossamerica Partners LP earnings beat by $0.44, revenue topped estimates
- TPYP: Comparatively Low Yield, Low Oil Prices Could Weigh On Performance (NYSE:TPYP)
- Own The Gas Pump, And Collect 8% Yields
- CrossAmerica Partners LP (CAPL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
21.11 21.45
Jahresspanne
19.50 25.72
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.19
- Eröffnung
- 21.44
- Bid
- 21.45
- Ask
- 21.75
- Tief
- 21.11
- Hoch
- 21.45
- Volumen
- 70
- Tagesänderung
- 1.23%
- Monatsänderung
- 3.72%
- 6-Monatsänderung
- -13.33%
- Jahresänderung
- 3.52%
