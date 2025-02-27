КотировкиРазделы
Валюты / CAPL
CAPL: CrossAmerica Partners LP Common Units representing limited part

21.24 USD 0.19 (0.90%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CAPL за сегодня изменился на 0.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.81, а максимальная — 21.34.

Следите за динамикой CrossAmerica Partners LP Common Units representing limited part. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CAPL

Дневной диапазон
20.81 21.34
Годовой диапазон
19.50 25.72
Предыдущее закрытие
21.05
Open
21.08
Bid
21.24
Ask
21.54
Low
20.81
High
21.34
Объем
42
Дневное изменение
0.90%
Месячное изменение
2.71%
6-месячное изменение
-14.18%
Годовое изменение
2.51%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.