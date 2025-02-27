Валюты / CAPL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CAPL: CrossAmerica Partners LP Common Units representing limited part
21.24 USD 0.19 (0.90%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CAPL за сегодня изменился на 0.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.81, а максимальная — 21.34.
Следите за динамикой CrossAmerica Partners LP Common Units representing limited part. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CAPL
- Ramaco Resources назначает Майка Грейни в совет директоров
- CrossAmerica Partners: 10% Yield On Fuel Distribution And C-Stores (NYSE:CAPL)
- I Own The Gas Pump With Up To 10% Yields
- Targa Resources Stock: Is It a Smart Hold in Today's Market?
- CrossAmerica Partners Q2 2025 slides: Net income doubles despite operational headwinds
- Crossamerica Partners LP earnings beat by $0.44, revenue topped estimates
- TPYP: Comparatively Low Yield, Low Oil Prices Could Weigh On Performance (NYSE:TPYP)
- Own The Gas Pump, And Collect 8% Yields
- CrossAmerica Partners LP (CAPL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
20.81 21.34
Годовой диапазон
19.50 25.72
- Предыдущее закрытие
- 21.05
- Open
- 21.08
- Bid
- 21.24
- Ask
- 21.54
- Low
- 20.81
- High
- 21.34
- Объем
- 42
- Дневное изменение
- 0.90%
- Месячное изменение
- 2.71%
- 6-месячное изменение
- -14.18%
- Годовое изменение
- 2.51%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.