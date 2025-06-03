FiyatlarBölümler
Dövizler / CANG
CANG: Cango Inc American Depositary Shares, each representing two (2)

4.43 USD 0.20 (4.32%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CANG fiyatı bugün -4.32% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.35 ve Yüksek fiyatı olarak 4.63 aralığında işlem gördü.

Cango Inc American Depositary Shares, each representing two (2) hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
4.35 4.63
Yıllık aralık
1.55 9.66
Önceki kapanış
4.63
Açılış
4.63
Satış
4.43
Alış
4.73
Düşük
4.35
Yüksek
4.63
Hacim
645
Günlük değişim
-4.32%
Aylık değişim
-4.94%
6 aylık değişim
15.06%
Yıllık değişim
153.14%
