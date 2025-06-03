Währungen / CANG
CANG: Cango Inc American Depositary Shares, each representing two (2)
4.58 USD 0.05 (1.08%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CANG hat sich für heute um -1.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.57 bis zu einem Hoch von 4.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cango Inc American Depositary Shares, each representing two (2)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
4.57 4.63
Jahresspanne
1.55 9.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.63
- Eröffnung
- 4.63
- Bid
- 4.58
- Ask
- 4.88
- Tief
- 4.57
- Hoch
- 4.63
- Volumen
- 26
- Tagesänderung
- -1.08%
- Monatsänderung
- -1.72%
- 6-Monatsänderung
- 18.96%
- Jahresänderung
- 161.71%
