CANG: Cango Inc American Depositary Shares, each representing two (2)

4.58 USD 0.05 (1.08%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CANG hat sich für heute um -1.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.57 bis zu einem Hoch von 4.63 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cango Inc American Depositary Shares, each representing two (2)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
4.57 4.63
Jahresspanne
1.55 9.66
Vorheriger Schlusskurs
4.63
Eröffnung
4.63
Bid
4.58
Ask
4.88
Tief
4.57
Hoch
4.63
Volumen
26
Tagesänderung
-1.08%
Monatsänderung
-1.72%
6-Monatsänderung
18.96%
Jahresänderung
161.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K