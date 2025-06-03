CotationsSections
Devises / CANG
CANG: Cango Inc American Depositary Shares, each representing two (2)

4.43 USD 0.20 (4.32%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CANG a changé de -4.32% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.35 et à un maximum de 4.63.

Suivez la dynamique Cango Inc American Depositary Shares, each representing two (2). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
4.35 4.63
Range Annuel
1.55 9.66
Clôture Précédente
4.63
Ouverture
4.63
Bid
4.43
Ask
4.73
Plus Bas
4.35
Plus Haut
4.63
Volume
645
Changement quotidien
-4.32%
Changement Mensuel
-4.94%
Changement à 6 Mois
15.06%
Changement Annuel
153.14%
20 septembre, samedi