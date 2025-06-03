QuotazioniSezioni
CANG: Cango Inc American Depositary Shares, each representing two (2)

4.43 USD 0.20 (4.32%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CANG ha avuto una variazione del -4.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.35 e ad un massimo di 4.63.

Segui le dinamiche di Cango Inc American Depositary Shares, each representing two (2). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.35 4.63
Intervallo Annuale
1.55 9.66
Chiusura Precedente
4.63
Apertura
4.63
Bid
4.43
Ask
4.73
Minimo
4.35
Massimo
4.63
Volume
645
Variazione giornaliera
-4.32%
Variazione Mensile
-4.94%
Variazione Semestrale
15.06%
Variazione Annuale
153.14%
