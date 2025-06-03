Valute / CANG
CANG: Cango Inc American Depositary Shares, each representing two (2)
4.43 USD 0.20 (4.32%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CANG ha avuto una variazione del -4.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.35 e ad un massimo di 4.63.
Segui le dinamiche di Cango Inc American Depositary Shares, each representing two (2). Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
4.35 4.63
Intervallo Annuale
1.55 9.66
- Chiusura Precedente
- 4.63
- Apertura
- 4.63
- Bid
- 4.43
- Ask
- 4.73
- Minimo
- 4.35
- Massimo
- 4.63
- Volume
- 645
- Variazione giornaliera
- -4.32%
- Variazione Mensile
- -4.94%
- Variazione Semestrale
- 15.06%
- Variazione Annuale
- 153.14%
20 settembre, sabato