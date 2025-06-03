Валюты / CANG
CANG: Cango Inc American Depositary Shares, each representing two (2)
4.55 USD 0.02 (0.44%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CANG за сегодня изменился на -0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.51, а максимальная — 4.62.
Следите за динамикой Cango Inc American Depositary Shares, each representing two (2). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CANG
- Cango: Progress And Setbacks All At The Same Time (NYSE:CANG)
- Cango Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CANG)
- Sora Ventures Launches $1 Billion Bitcoin Treasury Fund To Accelerate Corporate Adoption Across Asia
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Cango stock with $8 price target
- Cango Inc. (CANG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Cango Inc. Q2 2025 reveals unexpected loss
- Cango earnings missed by ¥2.53, revenue fell short of estimates
- Cango stock rises after acquiring 50 MW mining facility in Georgia
- Cango acquires 50 MW bitcoin mining facility in Georgia for $19.5 million
- VanEck Mid-July 2025 Bitcoin ChainCheck
- Cango stock rating initiated at Buy by H.C. Wainwright on mining pivot
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Albemarle (NYSE:ALB), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Cango Stock Is Rising Wednesday: What's Going On? - Cango (NYSE:CANG)
- Cango reports 450 bitcoins mined in June, completes hashrate expansion
- Cango Inc. Announces Closing of Share-Settled Crypto Mining Assets Acquisitions
- Cango announces fourth amendment to crypto mining assets deal
- Cango: The Rally May Have Much Further To Go (NYSE:CANG)
- Cango Sheds Chinese Operations In Pivot To Global Bitcoin Mining - Cango (NYSE:CANG)
- Cango reshapes as global Bitcoin mining contender
- cango inc. announces amendment to crypto mining assets acquisition
- Cango Inc. adjusts terms for crypto mining assets acquisition
- Cango Inc. Amends Share-Settled Crypto Mining Assets Acquisitions
- cango inc. announces agreement with founders and ewcl
- Cango Inc. Announces May 2025 Production Update for Crypto Mining Business
Дневной диапазон
4.51 4.62
Годовой диапазон
1.55 9.66
- Предыдущее закрытие
- 4.57
- Open
- 4.57
- Bid
- 4.55
- Ask
- 4.85
- Low
- 4.51
- High
- 4.62
- Объем
- 507
- Дневное изменение
- -0.44%
- Месячное изменение
- -2.36%
- 6-месячное изменение
- 18.18%
- Годовое изменение
- 160.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.