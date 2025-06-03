КотировкиРазделы
CANG
CANG: Cango Inc American Depositary Shares, each representing two (2)

4.55 USD 0.02 (0.44%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CANG за сегодня изменился на -0.44%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.51, а максимальная — 4.62.

Следите за динамикой Cango Inc American Depositary Shares, each representing two (2). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
4.51 4.62
Годовой диапазон
1.55 9.66
Предыдущее закрытие
4.57
Open
4.57
Bid
4.55
Ask
4.85
Low
4.51
High
4.62
Объем
507
Дневное изменение
-0.44%
Месячное изменение
-2.36%
6-месячное изменение
18.18%
Годовое изменение
160.00%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.