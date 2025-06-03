货币 / CANG
CANG: Cango Inc American Depositary Shares, each representing two (2)
4.55 USD 0.02 (0.44%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CANG汇率已更改-0.44%。当日，交易品种以低点4.51和高点4.62进行交易。
关注Cango Inc American Depositary Shares, each representing two (2)动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
4.51 4.62
年范围
1.55 9.66
- 前一天收盘价
- 4.57
- 开盘价
- 4.57
- 卖价
- 4.55
- 买价
- 4.85
- 最低价
- 4.51
- 最高价
- 4.62
- 交易量
- 507
- 日变化
- -0.44%
- 月变化
- -2.36%
- 6个月变化
- 18.18%
- 年变化
- 160.00%
