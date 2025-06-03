통화 / CANG
CANG: Cango Inc American Depositary Shares, each representing two (2)
4.43 USD 0.20 (4.32%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CANG 환율이 오늘 -4.32%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.35이고 고가는 4.63이었습니다.
Cango Inc American Depositary Shares, each representing two (2) 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CANG News
- Cango: Progress And Setbacks All At The Same Time (NYSE:CANG)
- Cango Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CANG)
- Sora Ventures Launches $1 Billion Bitcoin Treasury Fund To Accelerate Corporate Adoption Across Asia
- H.C. Wainwright reiterates Buy rating on Cango stock with $8 price target
- Cango Inc. (CANG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Cango Inc. Q2 2025 reveals unexpected loss
- Cango earnings missed by ¥2.53, revenue fell short of estimates
- Cango stock rises after acquiring 50 MW mining facility in Georgia
- Cango acquires 50 MW bitcoin mining facility in Georgia for $19.5 million
- VanEck Mid-July 2025 Bitcoin ChainCheck
- Cango stock rating initiated at Buy by H.C. Wainwright on mining pivot
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Albemarle (NYSE:ALB), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Cango Stock Is Rising Wednesday: What's Going On? - Cango (NYSE:CANG)
- Cango reports 450 bitcoins mined in June, completes hashrate expansion
- Cango Inc. Announces Closing of Share-Settled Crypto Mining Assets Acquisitions
- Cango announces fourth amendment to crypto mining assets deal
- Cango: The Rally May Have Much Further To Go (NYSE:CANG)
- Cango Sheds Chinese Operations In Pivot To Global Bitcoin Mining - Cango (NYSE:CANG)
- Cango reshapes as global Bitcoin mining contender
- cango inc. announces amendment to crypto mining assets acquisition
- Cango Inc. adjusts terms for crypto mining assets acquisition
- Cango Inc. Amends Share-Settled Crypto Mining Assets Acquisitions
- cango inc. announces agreement with founders and ewcl
- Cango Inc. Announces May 2025 Production Update for Crypto Mining Business
일일 변동 비율
4.35 4.63
년간 변동
1.55 9.66
- 이전 종가
- 4.63
- 시가
- 4.63
- Bid
- 4.43
- Ask
- 4.73
- 저가
- 4.35
- 고가
- 4.63
- 볼륨
- 645
- 일일 변동
- -4.32%
- 월 변동
- -4.94%
- 6개월 변동
- 15.06%
- 년간 변동율
- 153.14%
20 9월, 토요일