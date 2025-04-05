FiyatlarBölümler
Dövizler / CAMP
Geri dön - Hisse senetleri

CAMP: CalAmp Corp

2.28 USD 0.22 (8.80%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CAMP fiyatı bugün -8.80% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.20 ve Yüksek fiyatı olarak 2.55 aralığında işlem gördü.

CalAmp Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CAMP haberleri

Günlük aralık
2.20 2.55
Yıllık aralık
1.31 12.30
Önceki kapanış
2.50
Açılış
2.50
Satış
2.28
Alış
2.58
Düşük
2.20
Yüksek
2.55
Hacim
426
Günlük değişim
-8.80%
Aylık değişim
46.15%
6 aylık değişim
-44.39%
Yıllık değişim
-79.57%
21 Eylül, Pazar