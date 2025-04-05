Devises / CAMP
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CAMP: CalAmp Corp
2.28 USD 0.22 (8.80%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CAMP a changé de -8.80% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.20 et à un maximum de 2.55.
Suivez la dynamique CalAmp Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CAMP Nouvelles
- JPMorgan dégrade l’action CAMP4 Therapeutics à Neutre en raison d’un calendrier prolongé
- JPMorgan downgrades CAMP4 Therapeutics stock to Neutral on long timeline
- Camp4 Therapeutics (CAMP) reçoit un investissement de 4,5 millions d’euros de 5AM Ventures VII, L.P.
- Camp4 Therapeutics (CAMP) sees $4.5 million investment from 5AM Ventures VII, L.P.
- L’objectif de prix de l’action CAMP4 Therapeutics abaissé à 12$ par Piper Sandler
- CAMP4 Therapeutics stock price target lowered to $12 at Piper Sandler
- L’action de CAMP4 Therapeutics s’envole après un placement privé de 100 millions $
- CAMP4 Therapeutics stock soars after $100 million private placement
- Camp4 Reports Q2 Revenue Beats Estimates
- Jason Cohenour joins Sequans Communications board of directors
- Wedbush sets CAMP4 stock at Outperform, $8 price target
- CAMP4 Presents Translational Data from SYNGAP1-Related Disorders Program Showcasing Increased Protein in Non-Human Primates and Reviews Preclinical and Detailed Single Ascending Dose Safety Data from
- Why ThredUp Shares Are Trading Higher By 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BloomZ (NASDAQ:BLMZ), AIFU (NASDAQ:AIFU)
- Top 3 Health Care Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains In Q2 - Edgewise Therapeutics (NASDAQ:EWTX), Camp4 Therapeutics (NASDAQ:CAMP)
- Markets Watch Out For Core CPI With Big Banks Set To Report Earnings
Range quotidien
2.20 2.55
Range Annuel
1.31 12.30
- Clôture Précédente
- 2.50
- Ouverture
- 2.50
- Bid
- 2.28
- Ask
- 2.58
- Plus Bas
- 2.20
- Plus Haut
- 2.55
- Volume
- 426
- Changement quotidien
- -8.80%
- Changement Mensuel
- 46.15%
- Changement à 6 Mois
- -44.39%
- Changement Annuel
- -79.57%
20 septembre, samedi