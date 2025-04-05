통화 / CAMP
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CAMP: CalAmp Corp
2.28 USD 0.22 (8.80%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CAMP 환율이 오늘 -8.80%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.20이고 고가는 2.55이었습니다.
CalAmp Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CAMP News
- JP모건, CAMP4 테라퓨틱스 투자의견 중립으로 하향
- JPMorgan downgrades CAMP4 Therapeutics stock to Neutral on long timeline
- Camp4 테라퓨틱스(CAMP), 5AM 벤처스로부터 450만 달러 투자 유치
- Camp4 Therapeutics (CAMP) sees $4.5 million investment from 5AM Ventures VII, L.P.
- 캠프4 테라퓨틱스, 파이퍼샌들러 목표 주가 $12로 하향
- CAMP4 Therapeutics stock price target lowered to $12 at Piper Sandler
- CAMP4 Therapeutics stock soars after $100 million private placement
- Camp4 Reports Q2 Revenue Beats Estimates
- Jason Cohenour joins Sequans Communications board of directors
- Wedbush sets CAMP4 stock at Outperform, $8 price target
- CAMP4 Presents Translational Data from SYNGAP1-Related Disorders Program Showcasing Increased Protein in Non-Human Primates and Reviews Preclinical and Detailed Single Ascending Dose Safety Data from
- Why ThredUp Shares Are Trading Higher By 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BloomZ (NASDAQ:BLMZ), AIFU (NASDAQ:AIFU)
- Top 3 Health Care Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains In Q2 - Edgewise Therapeutics (NASDAQ:EWTX), Camp4 Therapeutics (NASDAQ:CAMP)
- Markets Watch Out For Core CPI With Big Banks Set To Report Earnings
일일 변동 비율
2.20 2.55
년간 변동
1.31 12.30
- 이전 종가
- 2.50
- 시가
- 2.50
- Bid
- 2.28
- Ask
- 2.58
- 저가
- 2.20
- 고가
- 2.55
- 볼륨
- 426
- 일일 변동
- -8.80%
- 월 변동
- 46.15%
- 6개월 변동
- -44.39%
- 년간 변동율
- -79.57%
20 9월, 토요일