货币 / CAMP
CAMP: CalAmp Corp
2.59 USD 0.18 (6.50%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CAMP汇率已更改-6.50%。当日，交易品种以低点2.59和高点2.78进行交易。
关注CalAmp Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CAMP新闻
- 摩根大通将CAMP4 Therapeutics股票评级下调至中性，因临床结果周期长
- JPMorgan downgrades CAMP4 Therapeutics stock to Neutral on long timeline
- Camp4 Therapeutics (CAMP)获得5AM Ventures VII, L.P.450万美元投资
- Camp4 Therapeutics (CAMP) sees $4.5 million investment from 5AM Ventures VII, L.P.
- Piper Sandler下调CAMP4 Therapeutics目标价至12美元
- CAMP4 Therapeutics stock price target lowered to $12 at Piper Sandler
- CAMP4 Therapeutics stock soars after $100 million private placement
- Camp4 Reports Q2 Revenue Beats Estimates
- Jason Cohenour joins Sequans Communications board of directors
- Wedbush sets CAMP4 stock at Outperform, $8 price target
- CAMP4 Presents Translational Data from SYNGAP1-Related Disorders Program Showcasing Increased Protein in Non-Human Primates and Reviews Preclinical and Detailed Single Ascending Dose Safety Data from
- Why ThredUp Shares Are Trading Higher By 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BloomZ (NASDAQ:BLMZ), AIFU (NASDAQ:AIFU)
- Top 3 Health Care Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains In Q2 - Edgewise Therapeutics (NASDAQ:EWTX), Camp4 Therapeutics (NASDAQ:CAMP)
- Markets Watch Out For Core CPI With Big Banks Set To Report Earnings
日范围
2.59 2.78
年范围
1.31 12.30
- 前一天收盘价
- 2.77
- 开盘价
- 2.72
- 卖价
- 2.59
- 买价
- 2.89
- 最低价
- 2.59
- 最高价
- 2.78
- 交易量
- 211
- 日变化
- -6.50%
- 月变化
- 66.03%
- 6个月变化
- -36.83%
- 年变化
- -76.79%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值