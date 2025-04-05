通貨 / CAMP
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CAMP: CalAmp Corp
2.50 USD 0.09 (3.47%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CAMPの今日の為替レートは、-3.47%変化しました。日中、通貨は1あたり2.49の安値と2.69の高値で取引されました。
CalAmp Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CAMP News
- JPモルガン、長期的なタイムラインを理由にCAMP4セラピューティクス株を「中立」に格下げ
- JPMorgan downgrades CAMP4 Therapeutics stock to Neutral on long timeline
- Camp4セラピューティクス、5AMベンチャーズVIIから450万ドルの投資を受ける
- Camp4 Therapeutics (CAMP) sees $4.5 million investment from 5AM Ventures VII, L.P.
- パイパー・サンドラー、CAMP4セラピューティクスの目標株価を12ドルに引き下げ
- CAMP4 Therapeutics stock price target lowered to $12 at Piper Sandler
- CAMP4 Therapeutics stock soars after $100 million private placement
- Camp4 Reports Q2 Revenue Beats Estimates
- Jason Cohenour joins Sequans Communications board of directors
- Wedbush sets CAMP4 stock at Outperform, $8 price target
- CAMP4 Presents Translational Data from SYNGAP1-Related Disorders Program Showcasing Increased Protein in Non-Human Primates and Reviews Preclinical and Detailed Single Ascending Dose Safety Data from
- Why ThredUp Shares Are Trading Higher By 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BloomZ (NASDAQ:BLMZ), AIFU (NASDAQ:AIFU)
- Top 3 Health Care Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains In Q2 - Edgewise Therapeutics (NASDAQ:EWTX), Camp4 Therapeutics (NASDAQ:CAMP)
- Markets Watch Out For Core CPI With Big Banks Set To Report Earnings
1日のレンジ
2.49 2.69
1年のレンジ
1.31 12.30
- 以前の終値
- 2.59
- 始値
- 2.65
- 買値
- 2.50
- 買値
- 2.80
- 安値
- 2.49
- 高値
- 2.69
- 出来高
- 398
- 1日の変化
- -3.47%
- 1ヶ月の変化
- 60.26%
- 6ヶ月の変化
- -39.02%
- 1年の変化
- -77.60%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K