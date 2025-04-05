Divisas / CAMP
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CAMP: CalAmp Corp
2.59 USD 0.18 (6.50%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CAMP de hoy ha cambiado un -6.50%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.59, mientras que el máximo ha alcanzado 2.78.
Siga la dinámica de la pareja de divisas CalAmp Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CAMP News
- JPMorgan rebaja acciones de CAMP4 Therapeutics a Neutral por largo plazo
- JPMorgan rebaja las acciones de CAMP4 Therapeutics a Neutral por cronograma largo
- JPMorgan downgrades CAMP4 Therapeutics stock to Neutral on long timeline
- Camp4 Therapeutics recibe inversión de 4,5 millones de dólares de 5AM Ventures VII, L.P.
- Camp4 Therapeutics recibe inversión de $4.5 millones de 5AM Ventures
- Camp4 Therapeutics (CAMP) sees $4.5 million investment from 5AM Ventures VII, L.P.
- Objetivo de precio de las acciones de CAMP4 Therapeutics reducido a 12 dólares en Piper Sandler
- Piper Sandler reduce precio objetivo de CAMP4 Therapeutics a $12
- CAMP4 Therapeutics stock price target lowered to $12 at Piper Sandler
- Las acciones de CAMP4 Therapeutics se disparan tras colocación privada de 100 millones de dólares
- CAMP4 Therapeutics stock soars after $100 million private placement
- Camp4 Reports Q2 Revenue Beats Estimates
- Jason Cohenour joins Sequans Communications board of directors
- Wedbush sets CAMP4 stock at Outperform, $8 price target
- CAMP4 Presents Translational Data from SYNGAP1-Related Disorders Program Showcasing Increased Protein in Non-Human Primates and Reviews Preclinical and Detailed Single Ascending Dose Safety Data from
- Why ThredUp Shares Are Trading Higher By 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BloomZ (NASDAQ:BLMZ), AIFU (NASDAQ:AIFU)
- Top 3 Health Care Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains In Q2 - Edgewise Therapeutics (NASDAQ:EWTX), Camp4 Therapeutics (NASDAQ:CAMP)
- Markets Watch Out For Core CPI With Big Banks Set To Report Earnings
Rango diario
2.59 2.78
Rango anual
1.31 12.30
- Cierres anteriores
- 2.77
- Open
- 2.72
- Bid
- 2.59
- Ask
- 2.89
- Low
- 2.59
- High
- 2.78
- Volumen
- 211
- Cambio diario
- -6.50%
- Cambio mensual
- 66.03%
- Cambio a 6 meses
- -36.83%
- Cambio anual
- -76.79%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B