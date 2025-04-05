Валюты / CAMP
CAMP: CalAmp Corp
2.77 USD 0.12 (4.53%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CAMP за сегодня изменился на 4.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.50, а максимальная — 2.89.
Следите за динамикой CalAmp Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CAMP
- JPMorgan понижает рейтинг акций CAMP4 Therapeutics до "нейтрального" из-за длительных сроков
- JPMorgan downgrades CAMP4 Therapeutics stock to Neutral on long timeline
- Camp4 Therapeutics получает инвестиции в размере $4,5 млн от 5AM Ventures VII, L.P.
- Camp4 Therapeutics (CAMP) sees $4.5 million investment from 5AM Ventures VII, L.P.
- Piper Sandler снизил целевую цену акций CAMP4 Therapeutics до $12
- CAMP4 Therapeutics stock price target lowered to $12 at Piper Sandler
- CAMP4 Therapeutics stock soars after $100 million private placement
- Camp4 Reports Q2 Revenue Beats Estimates
- Jason Cohenour joins Sequans Communications board of directors
- Wedbush sets CAMP4 stock at Outperform, $8 price target
- CAMP4 Presents Translational Data from SYNGAP1-Related Disorders Program Showcasing Increased Protein in Non-Human Primates and Reviews Preclinical and Detailed Single Ascending Dose Safety Data from
- Why ThredUp Shares Are Trading Higher By 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BloomZ (NASDAQ:BLMZ), AIFU (NASDAQ:AIFU)
- Top 3 Health Care Stocks That Could Lead To Your Biggest Gains In Q2 - Edgewise Therapeutics (NASDAQ:EWTX), Camp4 Therapeutics (NASDAQ:CAMP)
- Markets Watch Out For Core CPI With Big Banks Set To Report Earnings
Дневной диапазон
2.50 2.89
Годовой диапазон
1.31 12.30
- Предыдущее закрытие
- 2.65
- Open
- 2.89
- Bid
- 2.77
- Ask
- 3.07
- Low
- 2.50
- High
- 2.89
- Объем
- 592
- Дневное изменение
- 4.53%
- Месячное изменение
- 77.56%
- 6-месячное изменение
- -32.44%
- Годовое изменение
- -75.18%
