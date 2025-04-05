Währungen / CAMP
CAMP: CalAmp Corp
2.52 USD 0.02 (0.80%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CAMP hat sich für heute um 0.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.50 bis zu einem Hoch von 2.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die CalAmp Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.50 2.55
Jahresspanne
1.31 12.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.50
- Eröffnung
- 2.50
- Bid
- 2.52
- Ask
- 2.82
- Tief
- 2.50
- Hoch
- 2.55
- Volumen
- 125
- Tagesänderung
- 0.80%
- Monatsänderung
- 61.54%
- 6-Monatsänderung
- -38.54%
- Jahresänderung
- -77.42%
