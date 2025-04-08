FiyatlarBölümler
Dövizler / CAML
CAML: Professionally Managed Portfolios Congress Large Cap Growth ETF

38.80 USD 0.27 (0.70%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CAML fiyatı bugün 0.70% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 38.61 ve Yüksek fiyatı olarak 38.86 aralığında işlem gördü.

Professionally Managed Portfolios Congress Large Cap Growth ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
38.61 38.86
Yıllık aralık
27.69 38.86
Önceki kapanış
38.53
Açılış
38.62
Satış
38.80
Alış
39.10
Düşük
38.61
Yüksek
38.86
Hacim
47
Günlük değişim
0.70%
Aylık değişim
3.83%
6 aylık değişim
22.32%
Yıllık değişim
18.36%
21 Eylül, Pazar