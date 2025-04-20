통화 / CAML
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CAML: Professionally Managed Portfolios Congress Large Cap Growth ETF
38.80 USD 0.27 (0.70%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CAML 환율이 오늘 0.70%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 38.61이고 고가는 38.86이었습니다.
Professionally Managed Portfolios Congress Large Cap Growth ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CAML News
- Pan Global Resources, 이사진에 Roger Davey 영입
- Berenberg, 1천만 달러 자사주 매입 후 주가 하락으로 CAML을 "보유"로 하향 조정
- Berenberg slashes CAML to “hold” after $10 mln buyback triggers share drop
- 베렌버그, 센트럴 아시아 메탈 주식 ’보유’로 하향 조정…배당 우려
- Berenberg downgrades Central Asia Metals stock to Hold on dividend concerns
- Central Asia Metals initiates $10m share buyback program
- Central Asia Metals appoints Alison Baker as non-executive director
- Central Asia Metals to release H1 2025 results on September 10
- Central Asia Metals walks away from New World Resources acquisition
- Central Asia Metals abandons New World Resources acquisition bid
- Central Asia Metals increases offer for New World Resources
- Central Asia Metals increases cash offer for New World Resources
- Central Asia Metals in bidding war for New World Resources
- Central Asia Metals raises offer for New World Resources to A$0.062 per share
- BlackRock reduces stake in Central Asia Metals to below 5%
- Central Asia Metals increases takeover offer for New World Resources
- U.K.’s Central Asia Metals increases bid for New World Resources
- Central Asia Metals grants executive share awards
- BlackRock adjusts stake in Central Asia Metals
- BlackRock ups stake in Central Asia Metals to 5.63%
- Berenberg raises CAML stock rating to buy, targets GBP2.30
- CAML jumps on $119 mln deal to buy copper developer New World Resources
- Central Asia Metals shareholders approve AGM resolutions
- Commodities are caught in a global trade war: How bad could it get?
일일 변동 비율
38.61 38.86
년간 변동
27.69 38.86
- 이전 종가
- 38.53
- 시가
- 38.62
- Bid
- 38.80
- Ask
- 39.10
- 저가
- 38.61
- 고가
- 38.86
- 볼륨
- 47
- 일일 변동
- 0.70%
- 월 변동
- 3.83%
- 6개월 변동
- 22.32%
- 년간 변동율
- 18.36%
20 9월, 토요일